Москва, 23 декабря, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Среди всех мер поддержки, которыми могли воспользоваться представители туристической отрасли, эффективными и востребованными оказались только три. Об этом 23 декабря рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Russkiydom.su Внутренний туризм

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По её словам, в общей сложности представителям туристической индустрии было доступно 11 введенных правительством РФ мер поддержки.

«В эти меры мы не включаем меры поддержки авиаперевозчиков, но включаем те меры поддержки, которые были направлены на гостиничную отрасль. По опросам туроператоров, из 11 мер востребованы были только три и только одна из этих трех имела существенный эффект, коренным образом повлиявший на расклад сил и состояние туристического рынка. Это постановление об отсрочке обязательств перед потребителями. Это позволило рынку сохранить стабильность. На втором месте по эффективности — это кешбэк», — сказала Ломидзе.

Третьей востребованной мерой поддержки стало предоставление субсидий и кредитов для выплаты заработных плат сотрудникам. Этой мерой поддержки воспользовалось 3% от общего количества российских туроператоров.