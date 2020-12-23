Москва, 23 декабря, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о молодежной политике, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жители России

«Закон позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения. Кроме того, он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны», — заявил глава комитета Госдумы по делам молодежи Борис Пайкин (ЛДПР).

Молодежью будут считаться лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть до 36 лет.

На федеральном уровне определяются такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».

Также в законодательное поле вводятся понятия «специалист по работе с молодёжью», конкретизируется, кто именно относится к категории «молодая семья», «молодой специалист».

Кроме того, значительно расширены цели и основные направления молодежной политики.

Устанавливается, что молодой семье меры государственной поддержки, предусмотренные законодательством РФ, оказываются однократно вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым гражданам — членам указанной молодой семьи.