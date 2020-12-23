Москва, 23 декабря, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о разрешенных для распространения персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Glenn Carstens-Peters За компьютером

Вводится понятие «персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения» — персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения.

Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии.

Прописывается, что молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

В согласии гражданин вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оператором неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Такие запреты не распространяются на случаи обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ.