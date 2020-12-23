Москва, 23 декабря, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для контроля за реализацией закона о комплексном развитии территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Здесь правильно было бы создать рабочую группу из председателей двух комитетов, а может быть, даже и трех — Николаева подключить, как мы это делали», — сказал Володин.

Он предложил подвести первые итоги через три месяца.

«И буквально через три месяца собраться и посмотреть, что сделано в регионах. У нас регионы должны принять нормативную базу, законы региональные. Поверьте мне, этого не будет через три месяца. А вот чтобы было, нам надо с вами уже на новогодние каникулы заняться этим. Потому что у политиков отпусков не бывает», — добавил он.

Госдума в третьем чтении приняла закон, которым предусматривается универсальный механизм комплексного развития городских территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники.

Спикер Госдумы указал на актуальность закона для регионов.

«Мы постоянно говорим об особенностях регионов. У нас Россия не находится в Садовом кольце, территория ее намного больше. Поэтому те нормы, которые здесь принимались в отношении реновации для Москвы, они должны учитывать специфику Москвы. А в Саха-Якутии есть своя специфика, в Волгограде — своя. В Севастополе своя, в Магадане — своя специфика. Тогда какими вопросами должен заниматься субъект? Субъекты РФ должны в первую очередь решать вопросы экономики и повышения благосостояния граждан. Решая вопросы строительства, учитывая при этом ситуацию в каждом регионе», — рассуждает также Володин.