Москва, 23 декабря, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла резонансный закон о реновации в России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Предусматривается универсальный механизм комплексного развития городских территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники.

«Нам надо будет контролировать реализацию этого закона», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Хотя законопроект был существенно доработан, претензии к нормам всё равно остались, например гражданам дается 45 дней на выселение из старого жилья, хотя по московской реновации действует срок в 90 дней.

В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» к 2030 году необходимо обеспечить улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год. Достичь показателей нацпроекта и реально улучшать жилищные условия граждан будет невозможно без утверждения новых механизмов расселения аварийного и ветхого жилья. Также в рамках национальной цели стоит задача повысить индекс качества городской среды в полтора раза.

Чтобы выйти на необходимые показатели, всего до 2030 года должно быть построено более 1 млрд кв. метров жилья, то есть 26% от общего объема всего жилищного фонда в России.

Комплексное развитие поделено на четыре вида: жилая застройка, нежилая застройка, незастроенные территории, а также комплексное развитие по инициативе правообладателей. При этом устанавливаются исключения, прописывается, когда включение в программу комплексной застройки невозможно.