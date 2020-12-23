Вашингтон, 23 декабря, 2020, 08:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден, комментируя ситуацию с кибератакой в США, заявил, что она «была тщательно спланирована и осуществлена».

Gage Skidmore Джо Байден

«Я думаю, когда я узнаю, каковы масштабы ущерба и кто официально несёт ответственность, они могут быть уверены, что мы дадим ответ», — сказал Байден.

Он добавил, что, возможно, Вашингтон «ответит аналогичным образом — есть много возможностей, которые я сейчас не буду обсуждать».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря спецслужбы США заявили, что в последние несколько дней им стало известно «о масштабной и продолжающейся» кибератаке. По их сведениям, она затронула компьютерные сети внутри федерального правительства.

Для выяснения источника атаки разведсообщество США задействовало все ресурсы. Тем не менее ряд американских СМИ поспешил обвинить Россию в хакерских атаках.

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