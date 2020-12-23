Хабаровск, 23 декабря, 2020, 07:53 — ИА Регнум. В регионы Дальнего Востока федеральный центр с начала пандемии коронавируса доставил около 300 машин скорой помощи, 963 аппарата ИВЛ, более миллиона защитных комплектов, сообщил в ходе онлайн-форума «ДФО-2020» полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, обсуждая коронавирусные проблемы.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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В частности, в Хабаровский край доставлены: компьютерный томограф, около 300 аппаратов ИВЛ, 31 автомобиль скорой медицинской помощи, из них 16 реанимобилей. В рамках субсидии на переоснащение и дооснащение коечного фонда регион получил более 530 млн рублей. Фондом развития Дальнего Востока и Арктики выделено порядка 36 тыс. одноразовых стерильных костюмов, более 77 тыс. респираторов, свыше 30 тыс. перчаток и почти 36 тыс. защитных очков.

«Пандемия продолжается, и говорить, что всё замечательно, — неправильно. Я побывал во многих регионах федерального округа и вместе с губернаторами обсудил меры поддержки. Все заявки регионов мы старались вместе с Министерством здравоохранения РФ, Минпромторгом и Роспотребнадзором выполнить», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред также отметил, что в регионы Дальнего Востока уже поступили первые партии вакцины от COVID-19. Вакцинация медработников должна закончиться в январе, для соцработников — в феврале-марте.

На сегодняшний день Хабаровский край получил 1142 дозы вакцины. Вакцинация началась в Хабаровске, 700 доз отправлены в Комсомольск-на-Амуре, Солнечный и Амурск. Всего по линии федерального Минздрава в регион запланировано поставить около 18 тыс. доз вакцины «Спутник V». Вакцинация проводится добровольно и бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках онлайн-форума «ДФО-2020» состоялся круглый стол на тему «Битва вакцин», на котором депутат Государственной думы РФ Александр Петров («Единая Россия») заявил, что к вакцинации детей от коронавируса нужно отнестись с особой осторожностью.