Москва, 23 декабря, 2020, 07:15 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол 22 декабря в Москве встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Об этом Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице в Instagram.

Скриншот со страницы главы Тувы в Instagram Главы Тувы и Приморья встретились в Москве

Главы регионов нашли время для встречи в Москве, находясь в рабочей̆ командировке.

«Между Тувой и Приморьем — тысячи километров, но что-то общее у нас есть. Обсудили подходы, которые давали бы импульсы к развитию экономики наших регионов. Ведь в целом мы исповедуем аналогичные подходы», — подчеркнул Кара-оол.

По его словам, в Приморье обсуждаются планы создания рыбного рынка, в Туве — ведётся строительство агропромышленного и индустриального парков.

«Рассказал Олегу Николаевичу о том, как нам удалось сдвинуть с мёртвой точки растениеводство, как сейчас наши аграрии уже порой собирают рекордные урожаи. И уже начали выращивать тувинскую гречиху, причем эксперты оценили её высокое качество», — отметил глава Тувы, добавив, что интерес к тувинской гречихе появился у Японии.

Встреча с Олегом Кожемяко показала, что «настало время плодотворного сотрудничества» между Тувой и Приморьем, подытожил Шолбан Кара-оол.