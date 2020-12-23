Владивосток, 23 декабря, 2020, 05:22 — ИА Регнум. Жителям Приморья предлагают рассмотреть архитектурно-художественную концепцию создания первого этапа Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Баяков Алексей Александрович Мост. Остров Русский

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Участок проектирования начинается от автомобильной дороги в районе моста на остров Русский. Заканчивается трасса в районе пересечения улиц Казанская и Верхнепортовая во Владивостоке. Рельеф вдоль трассы пересеченный, с перепадами высот до 120 метров над уровнем моря.

Мост включает в себя транспортные развязки на Университетском проспекте вблизи моста на остров Русский и к посёлку Канал.

Также планируется строительство мостов, один из которых соединит остров Елены с островом Русский, а другой, протяженностью 2 км, перекинется через пролив Босфор Восточный.

«Это сооружение станет ещё одним украшением Владивостока. Конструкция транспортного перехода гармонично впишется в городскую среду. Предпочтение отдается висячему мосту в связи с конструктивными особенностями, а также со специальными условиями пролива Босфор Восточный. Транспортный переход свяжет два берега города и значительно улучшит трафик движения, позволит вывезти весь грузовой транспорт морского порта за пределы города», — пояснили специалисты.

Кроме этого, предусматривается прокладка тоннеля в 520 метров для прямого выезда большегрузов из порта на новую магистраль и транспортную развязку со съездами во Владивостокский морской торговый порт.

Предложения от приморцев по ВКАДу ждут в министерстве транспорта до 22 января.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров 17 декабря подписали соглашение, согласно которому Сбербанк выступит финансовым партнёром концессии по строительству моста через реку Лена.