Якутск, , 04:00 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров 17 декабря подписали соглашение, согласно которому Сбербанк выступит финансовым партнёром концессии по строительству моста через реку Лена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Соглашение предусматривает открытие Сбербанком кредитной линии на десять лет с лимитом до 25 млрд рублей. Первый транш запланирован уже в декабре этого года.

«Мостовой переход призван обеспечить связность огромных территорий нашей страны. Проект поможет снизить цены на товары для населения, увеличить ВРП и сэкономить миллиарды рублей бюджетных средств, выделяемых на северный завоз. Вхождение Сбербанка в пул партнёров строительства Ленского моста подтверждает надёжность и национальный приоритет проекта», — сказал на подписании соглашения Айсен Николаев.

Герман Греф также отметил экономические эффекты проекта добавив, что строительство моста увеличит грузопоток до 6 млн тонн, а пассажиропоток — до 8 млн человек в год. Ежегодная экономия бюджета Якутии благодаря изменению логистики северного завоза превысит 4 млрд рублей. Кромо того, Ленский мост, по словам Грефа значительно улучшит качество жизни в республике.

«В условиях вечной мерзлоты таких сооружений ещё никто не строил. Проект имеет стратегическое значение не только для нескольких регионов, не имеющих логистических связей, но и для развития всего Востока России. Позиция президента РФ по этому проекту сдвинула его с «мёртвой точки» и мы, как концессионеры, полностью выполняем свои обязательства в соответствии с подписанной дорожной картой», — отметил Игорь Снегуров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года глава государства Владимир Путин поручил правительству России проработать вопрос о строительстве мостового перехода через реку Лена.

Уже завершена разработка документации строительства моста по первому этапу и передана на рассмотрение Главгосэкспертизы.

Вантовый мост с тремя пилонами не будет иметь аналогов ни в отечественном, ни в зарубежном мостостроении.