Москва, 23 декабря, 2020, 00:48 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция выявлена у Народной артистки России, актрисы Малого театра Ирины Муравьевы, сообщила директор учреждения Тамара Михайлова.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». Реж. Владимир Меньшов. 1980. СССР Ирина Муравьева в роли Людмилы Свиридовой

По словам руководителя организации, актриса проходит лечение на дому.

«На прошлой неделе у Муравьевой был положительный тест на коронавирус, и она сейчас дома лечится», — сказала Михайлова, слова которой приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что коронавирусом SARS-CoV-2 заразился художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.