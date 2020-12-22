Москва, 22 декабря, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил отменить плановые проверки малого бизнеса в 2021 году. Об этом сообщается 22 декабря в Telegram-канале надзорного ведомства.

Globallookpress Генеральная прокуратура России

«На прокуроров субъектов, приравненных к ним специализированных прокуроров, а также подразделения Генпрокуратуры в округах возложена обязанность исключить из проекта ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данная мера «позволит оперативно реализовать введенные государством преференции для малого бизнеса».

Напомним, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса был России в марте текущего года. В ноябре правительство по поручению президента продлило действие моратория до конца 2021 года.