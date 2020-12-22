Вашингтон, 11 сентября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Американский актер Стиви Ли, который был известен по сериалу «Американская история ужасов» и фильму «Чудаки 3D», умер на 55-м году жизни. Об этом 11 сентября сообщает газета The Independent.

Также уточняется, что представители семьи покойного подтвердили данную информацию, сообщив, что актер «внезапно» скончался утром 9 сентября в своем доме.

Кроме актерской деятельности, Стив Ли был известным участником боев профессионального реслинга, где он выступал с использованием псевдонима «Кукла Психо-карлик».

Напомним Стив Ли, кроме участия в фильме «Чудаки в 3D» и сериале «Американская история ужасов», снимался в эпизодических ролях в картинах «Оз: Великий и Ужасный», «Бэйб» и «Американский пирог: Голая миля».