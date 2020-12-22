Санкт-Петербург, 22 декабря, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Павильон № 8 временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» в Петербурге готов к приему пациентов с COVID-19 в среднетяжелом состоянии. Это расширит свободный коечный фонд Северной столицы, резко сократившийся из-за большого объема госпитализаций в последние недели.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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Как сообщили 22 декабря в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, в восьмом павильоне развернуты 474 койки, к каждой из них подведен кислород. В корпусе № 8 не предусмотрено реанимационное отделение. В случае ухудшения состояния пациенты будут переводиться в павильон № 5, где имеются 15 коек реанимации.

«Кислородная емкость в корпусе № 8 самая большая, на восемь тонн, при полной заполненности коек ее хватит на неделю, — отметил Олег Эргашев. — В павильоне размещены все необходимые системы жизнеобеспечения. Созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи».

В ближайшее время во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо» дополнительно будут развернуты 680 коек для пациентов с коронавирусом в корпусах №1, 2, 3.

В настоящий момент в «Ленэкспо» развернуто 1295 коек в павильонах № 5 и № 7. На 22 декабря здесь находятся 636 человек.

За последние семь дней в Петербурге с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее госпитализированы 6159 пациентов. Прирост по сравнению с предыдущей неделей составил 6%.