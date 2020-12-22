Москва, 22 декабря, 2020, 17:20 — ИА Регнум. В Москве для лечения пациентов с коронавирусом задействовано 18 тысяч медицинских коек. Об этом 22 декабря рассказал мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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"Задействовано 18 тысяч мест коечного фонда. Из них 30% свободно. Так что система здравоохранения справляется с этой нагрузкой, все ее звенья работают стабильно», — заявил Собянин.

По этой причине в городе пока не планируется вводить дополнительных ограничений, отметил мэр столицы.