Москва, 22 декабря, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Москве на сегодняшний день свободно около 30% больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 22 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Врачи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"В настоящее время задействовано 18 тысяч коечного фонда, из них 30% свободно. Так что система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Вместе с тем Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной и «еженедельно продолжается рост госпитализаций».

«Неделю тому назад у нас было снижение заболеваемости на 12%, но последняя неделя опять показала рост в 5%», — отметил глава города.