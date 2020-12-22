Москва, 22 декабря, 2020, 16:07 — ИА Регнум. С 1 января 2021 года в России начнут действовать новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодёжи. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано 22 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Выходя из класса. 1888

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Согласно документу, срок действия утверждённых правил, направленных на охрану здоровья детей, и в частности предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, определён до 1 января 2027 года.

Так, расписание в школах должно составляться с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников и трудности предметов, продолжительность уроков не должна превышать 45 минут, а перемены быть короче десяти минут. Если ребёнок находится в школе более четырёх часов, он должен быть обеспечен горячим питанием.

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Кроме того, в образовательных организациях запрещается применение обогревателей с инфракрасным излучением.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года после смягчения карантинных ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, в России открылись только 6 тыс. детских лагерей. Это в семь раз меньше, чем планировалось. Действующие лагеря при этом должны были соблюдать многочисленные ограничения: принимать не более 50% от возможной заполняемости мест, ежедневно измерять температуру воспитанникам, ввести социальное дистанцирование и отказать детям в дальних походах.