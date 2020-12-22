Санкт-Петербург, 22 декабря, 2020, 15:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пенсионерка скончалась спустя несколько часов после выписки из больницы, где она успешно лечилась от внебольничной пневмонии и COVID-19. Это уже второй подобный трагический случай смерти сразу после выписки, о котором стало известно в городе за время пандемии. О нём 22 декабря сообщило интернет-издание «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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Напомним, 8 декабря в Петербурге спустя полчаса после выписки из больницы, не дойдя несколько метров до дома, умер 64-летний пациент, который лечился от COVID-19. Истинную причину смерти устанавливают эксперты и следственные органы, по неофициальным данным, смерть мужчины наступила в результате ишемической болезни сердца и постинфарктного кардиосклероза.

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Вторая «странная» смерть после выписки произошла 18 декабря. После продолжительного лечения от COVID-19 из городской больнице №2 медики выписали пенсионерку Нину К. Женщина чувствовала себя хорошо, но врачи рекомендовали ее родственникам продолжить кислородную терапию. Поэтому близкие арендовали для нее кислородные концентраторы и закупили баллоны с кислородом.

Несмотря на два работающих кислородных концентратора, через полчаса после возвращения домой у женщины начался приступ с судорогами. Родные вызвали скорую помощь. Хотя медики прибыли достаточно быстро, спасти женщину не удалось.

Согласно заключению патологоанатома, Нина К. скончалась не от пневмонии, от которой ее лечили и вылечили, а от сердечной недостаточности.