Минск, 22 декабря, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Белорусской АЭС выдали разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, сообщили 22 декабря в департаменте по ядерной и радиационной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

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Разрешение позволяет приступить к выполнению этапной программы опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 1 БелАЭС.

Уточняется, что данное решение основано на заключении Госатомнадзора, рассмотревшего результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, проведя проверку готовности БелАЭС выполнить заявленную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 декабря, в Минске заявили о завершении стадии энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС. К настоящему моменту выполнены все предусмотренные на этом этапе технические мероприятия и испытания.

Пуск турбогенератора первого энергоблока БелАЭС состоялся в этот же день, 21 декабря. Его мощность будет доведена до 500 МВт.

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