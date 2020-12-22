Москва, 22 декабря, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Российский блогер Алексей Навальный страдает расстройством психики. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Навальный

Читайте также: Путин назвал Навального инструментом для легализации шпионажа США

«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права», — пояснил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, «в целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования».

Ранее по теме: Песков назвал чушью сообщения о второй попытке отравления Навального

Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера «чётко установил» у оппозиционера «определённое проявление мании величия», напомнив, что Навальный даже сравнивает себя с Иисусом.

«В остальном, конечно, уже проявления по Фрейду такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее», — добавил Песков.

Также в сюжете: Подделка с участием зарубежных спецслужб — ФСБ о «расследовании» Навального

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «дело Навального» используется для легализации материалов спецслужб США. Глава государства пояснил, что заграничные спецслужбы отслеживают геолокацию.