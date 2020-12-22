Сеул, 22 декабря, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи провёл сегодня, 22 декабря, видеоконференцию с американским дипломатом Мадлен Олбрайт, занимавшей должность государственного секретаря США в период с 1997 по 2001 год. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

США и Южная Корея

По их словам, стороны обсудили двусторонний альянс, подчеркнув что тесное сотрудничество двух стран необходимо для решения северокорейской проблемы.

Олбрайт призвала Сеул к тесному общению с новой администрацией США, а Ли Ин Ён пообещал координировать действия в отношении КНДР с Вашингтоном.

Напомним, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обещал развивать отношения с Южной Кореей в случае победы на выборах.

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