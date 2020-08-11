Минск, 5 февраля, 2023, 21:39 — ИА Регнум. До конца апреля 2023 года в Белоруссию будут поставлены российские вертолеты Ми-35М, сообщил 5 апреля командующий ВВС и силами ПВО республики Андрей Лукьянович.

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ми-35М

На первом этапе будет сформирован отряд (четыре машины), в дальнейшем — эскадрилья, рассказал Лукьянович. Белорусские пилоты уже прошли необходимое обучение.

Также в 2023 года Минск планирует закупить партию самолетов Су-30СМ, добавил он.

Ранее 5 февраля первый заместитель начальника вооружения ВС Белоруссии генерал-майор Андрей Федин заявил, что армия республики получила современные образцы техники и оружия.