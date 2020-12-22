Санкт-Петербург, 22 декабря, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился создать при Межведомственном координационном совете по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции оперативный штаб по координации деятельности городских и федеральных служб в период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом губернатор заявил 21 декабря на заседании городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"Установить, что целью оперативного штаба является осуществление бесперебойной деятельности кол-центров, лабораторий, медицинских учреждений как городских, так и федеральных, обеспечивающих подразделений для оказания медицинских услуг и помощи жителям города, оказавшимся в непредвиденной ситуации», — разъяснил Александр Беглов.

Чиновникам Смольного поручено представить предложения по составу нового оперштаба, регламент взаимодействия и график работы этой структуры. Ответственным за эту работу назначен вице-губернатор Евгений Елин.

«Нам нужно сделать всё, чтобы позаботиться о наших горожанах во время этих праздников», — сказал губернатор Петербурга.