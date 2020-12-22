Москва, 22 декабря, 2020, 11:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 7237 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы.

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Днём ранее в столице выявили 7797 новых случаев заражения, таким образом, снижение составило 560 случаев.

Всего в Москве за время пандемии выявили 750 934 носителя коронавируса.