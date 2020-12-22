В России за сутки выявили 28 766 случаев заражения коронавирусом
Москва, 22 декабря, 2020, 10:42 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявлено 28 776 носителей коронавируса, сообщил 22 декабря источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Специалисты лаборатории в защитных костюмах
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»
Днём ранее в России выявили рекордные 29 350 случаев заражения, сегодня количество новых носителей SARS-CoV-2 снизилось на 584 человека.
У 5678 выявленных носителей (примерно пятая часть от общего числа) нет клинических проявлений. За сутки выписали по выздоровлении 24 158 человек, зафиксирован 561 летальный исход.
Всего за время пандемии выявили 2 906 503 случая заражения коронавирусом.