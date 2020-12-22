Москва, 22 декабря, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Нет ничего смешнее, чем новые американские санкции против российских компаний за сотрудничество с военными, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

«Администрировать эти ограничения минфину США всё сложнее. А юристы давно научились обходить санкции.

США уже вводят санкции без всякой системы и смысла, поэтому никто в России не обращает на них внимания.

Будет ли наш ответ? Нет, прозвучит дежурная риторика, и не более», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США опубликовало список российских компаний, которые ограничат в сотрудничестве с американскими контрагентами — поставщиками продукции военного назначения.

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