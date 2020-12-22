Белгород, 22 декабря, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Ещё 186 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 22 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на восемь больше, чем за предыдущие сутки, общее количество заражений превысило 20 тысяч. Зарегистрировано пять летальных исходов.

Kamgov.ru Лабораторные исследования на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

В стационарах получают медицинскую помощь 919 пациентов, из них 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Лечатся амбулаторно 2580 человек, на самоизоляции — 7374.

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 20 тыс. 150, выздоровели 16 тыс. 440 человек, в том числе 257 выписаны за истекшие сутки.

От осложнений на фоне инфекции скончались ещё пять пациентов, всего в летальной статистике региона 211 смертельных случаев.