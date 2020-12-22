Санкт-Петербург, 22 декабря, 2020, 10:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки обследовали на наличие коронавирусной инфекции 31 435 человек, сообщили 22 декабря в городском оперативном штабе. Это на 2,5 тыс. человек больше, чем было обследовано сутками ранее. Однако значительно меньше пиковых уровней тестирования, превышающих 40 тыс. тестов в день.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Под медицинским наблюдением в Петербурге находятся 2038 человек с подозрением на коронавирус. Из них девять человек размещено в обсерваторе, 1088 — на самоизоляции, еще 941 человек — контактные лица.

За последние сутки в Петербурге обработано 5070 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, по данным на 21 декабря, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 204 565 случаев заражения. От COVID-19 скончались 6917 человек. Выздоровели 119 002 человека.