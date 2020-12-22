Москва, 22 декабря, 2020, 09:45 — ИА Регнум. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову с предложением освободить пенсионеров и малоимущих от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке продуктов.

Дарья Антонова ИА REGNUM В продуктовом магазине

Так, предлагается осуществлять автоматический возврат НДС при оплате покупок банковской картой, при этом с установлением ежемесячного лимита.

«Прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10−20%, — цитирует соответствующее обращение RT. — Это позволило бы наиболее уязвимым категориям общества — пенсионерам и малоимущим — снизить свои расходы на продовольственные товары».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания. Рост цен он объяснил попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

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