Вашингтон, 22 декабря, 2020, 09:37 — ИА Регнум. На фоне всё большего обострения отношений между Россией и НАТО всё очевиднее необходимость путей снижения напряженности, добиться которого можно, если приложить усилия для возобновления диалога между сторонами, пишутАмели Теуссен иДоминика Кунертова в статье, вышедшей 21 декабря в The Conversation.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые, — заявил на недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин. — Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на Восток. Но вы не выполнили своих обещаний».

Подобные заявления, по словам авторов, отражают общее похолодание отношений между Москвой и Западом в последние годы. Однако шаги, которые способствовали бы возобновлению переговоров и введению ограничений на действия военных в Европе, необходимы, особенно если учесть, что в феврале заканчивается срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Если его не продлить, между сторонами, на долю которых приходится 90% всего ядерного арсенала, впервые с 1970-х годов не будет никакого обязывающего документа, который бы устанавливал ограничения на количество ядерного оружия.

«Вопрос того, какой курс в отношениях с Россией выбрать, станет одной из приоритетных задач Байдена, когда он после инаугурации придет в Овальный кабинет», — продолжили эксперты, напомнив, что во время президентской кампании бывший вице-президент называл Россию «самой большой угрозой для Америки прямо сейчас в мире по показателю способности уничтожения нашей безопасности и наших союзов».

Отношения между НАТО и Россией заморожены с 2014 года, когда Россия «аннексировала» Крым. В рамках своего «провокационного поведения» Кремль начал наращивать военный потенциал и чаще проводить незапланированные учения в регионах Балтийского и Черного морей. Тем временем государства — члены НАТО продолжают свою политику санкций, укрепляя оборонительную позицию альянса на востоке и ограничивая дипломатические отношения с Россией. Дилемма безопасности в Европе только обострилась после того, как США в августе 2019 года прекратили действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за «неоднократных нарушений» со стороны Москвы.

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В связи с этим эксперты аналитического центра European Leadership Network призвали к ряду мер, которые «могут способствовать созданию атмосферы, в которой решение этих сложных политических вопросов станет более достижимым». В частности, они указали на то, что НАТО необходимо преодолеть три важнейших препятствия: восстановить солидарность внутри Североатлантического альянса, пошатнувшуюся после четырех лет правления американского президента Дональда Трампа, найти политическую волю — не только в Вашингтоне, но в Москве — к повторному подписанию договоров о контроле за вооружениями, а также предпринять попытки дипломатического сближения Запада с Россией, в рамках которого учитывалась бы обеспокоенность Москвы, оказавшейся в сложном положении после развала Советского Союза, но стремящейся к международному признанию своего статуса великой державы.

Чтобы была хотя бы какая-то надежда на успех дипломатии, эти шаги должны носить ключевой характер. В этом плане избрание Байдена может поспособствовать исправлению ряда тревожных тенденций во внешней политике США при уходящем президенте Трампе. При новом президенте-демократе США будут придерживаться политики продолжения, несмотря на сложности, диалога с Россией, основанного на большем международном участии и улучшении сотрудничества с европейскими членами НАТО.

Есть надежда, что более последовательная политика США увеличит шансы на возобновление диалога между Россией и НАТО, благодаря чему появится возможность взаимодействия с Москвой по таким вопросам, как изменение климата, коронавирус, борьба с терроризмом и ядерная программа Ирана. Байден также может помочь НАТО снова стать эффективной площадкой для переговоров. Но это возможно только в том случае, если Вашингтон изменит свою риторику и сохранит интерес к вопросам европейской безопасности, а также контроля над вооружениями. Конфронтационная риторика Трампа должна уступить место мерам по укреплению доверия, где есть сильные стимулы для снижения риска эскалации, неправильного восприятия и потенциальных недопониманий.

НАТО могло бы начать с рассмотрения долгосрочных опасений России, возникших с момента прекращения действия Договора по противоракетной обороне в 2002 году. США могли бы успокоить Кремль, позволив российским экспертам инспектировать объекты ПРО в Румынии и Польше.

Обсуждения в 2021 году обновления Венского документа — политически обязывающего соглашения, которое предусматривает обмен и проверку информации о вооруженных силах и военной деятельности, — также будут очень важны для «восстановления доверия и повышения взаимного доверия». И союзники США должны постоянно подчеркивать важность Договора по открытому небу, который, как утверждает Байден, он поддерживает.

«Всё это не будет обеспечено в одночасье. Необходимо терпение, а также готовность найти точки соприкосновения, чтобы заставить отношения между Россией и НАТО работать. Нужна также и доза реализма, особенно трансатлантического сотрудничества и предсказуемости», — заключили Теуссен и Кунертова.