Варшава, 22 декабря, 2020, 09:34 — ИА Регнум. В интервью Rzeczpospolitа председатель партии «Право и справедливость» (ПиС), вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, говоря о создании Фонда восстановления ЕС, средства из которого будут выделяться при условии соблюдения в странах принципа верховенства права (действие механизма под давлением Польши и Венгрии было отложено), заявил, что Польша ни при каких условиях не пойдет на уступки. «Если кто-то рассчитывает, что мы под угрозой лишения нас финансовых средств изменим нашу политику, то сильно ошибается», — сказал он. Об этом сообщает ИА REX.

Piotr Drabik Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский

«Мы хотим при помощи группы европейских консерваторов и реформаторов представить собственный проект формы европейской конструкции. Хотя мы понимаем, что сейчас это выглядит как удар гороха о стену», — сказал он.

ПиС, сказал Качиньский, будет реализовывать идею европейской конфедерации, «интегрированной Европы, которая будет реальной супердержавой, но которая будет предоставлять намного больше свободы национальным государствам».