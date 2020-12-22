Вашингтон, 22 декабря, 2020, 09:24 — ИА Регнум. Резолюцию, согласно которой финансирование федерального правительства США продлено до 28 декабря, подписал действующий американский президент Дональд Трамп. Об этом 22 декабря сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию, <…> которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год (начался в США с 1 октября) федеральным ведомствам до 28 декабря 2020 года», — говорится в сообщении Дира.

При этом до этого, согласно предыдущей резолюции, финансирование деятельности американских государственных учреждений заканчивалось в ночь на 22 декабря (08:00 21 декабря мск), и после этого работа правительства США могла быть снова приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп и некоторые члены Конгресса обсудили процесс оспаривания результатов выборов, которые состоялись в стране 3 ноября.