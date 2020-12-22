Казань, 22 декабря, 2020, 09:32 — ИА Регнум. В столице Татарии с отравлением угарным газом попали в больницу три сестры, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Скорая медицинская помощь

Инцидент произошел поздним вечером 21 декабря. Около 22:00 в одной из квартир дома №14 по Годовикова трое несовершеннолетних отравились угарным газом. На скорой помощи госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу трех сестер в возрасте 6, 12 и 16 лет с диагнозом «отравление угарным газом легкой степени тяжести».

Подробности и причины случившегося предстоит установить.

ИА REGNUM напоминает, в Казани по факту отравления семьи с двумя детьми возбудили уголовное дело. Члены семьи почувствовали недомогание и не смогли уснуть. Женщина пошла за лекарством, но потеряла сознание. Супруг вызвал бригаду медиков. В результате все четверо были госпитализированы. Отравление могло произойти в результате неисправности газового оборудования.

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