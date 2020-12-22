Москва, 22 декабря, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Четыре российские легкоатлетки дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом 21 декабря сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).

Иван Шилов ИА REGNUM Легкая атлетика

На восемь лет за применение рекомбинантного EPO дисквалифицирована Анастасия Баздырева, специализирующаяся в беге на 800 метров. Срок отстранения отсчитывается с 29 января 2018 года.

В 2015 году имя Баздыревой упоминалось в фильме немецкого телеканала ARD. Именно с ней разговаривает информатор WADA Юлия Степанова в эпизодах, снятых на скрытую камеру.

Бегунья Марина Пантелеева отстранена за применение станозолола на четыре года — с 21 мая 2020 по 20 мая 2024 года. Её результаты с 20 июня 2015 года по 19 июня 2019 года аннулированы.

На два года дисквалифицирована Марина Поспелова, в пробе которой был найден рекомбинантный EPO. Срок её отстранения истёк 2 сентября 2020 года.

Толкательница ядра Олеся Свиридова получила повторную дисквалификацию. Во время первого отстранения с 2016 по 2020 год она в нарушение запрета на участие в соревнованиях, не раз выступала на региональных стартах в качестве судьи и секретаря. Новый срок её дисквалификации отсчитывается с 14 июля 2020 года.