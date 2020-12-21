Белград, 21 декабря, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Представитель правительства Сербии Анна Брнабич 21 декабря провела видеоконференцию с Европейским комиссаром по расширению ЕС Оливером Вархелли, обсудив перспективы переговоров по членству Сербии в течение следующих шести месяцев. Вархелли выразил удовлетворение представленным планом правительства Сербии и усилиями, которые оно предпринимает на пути к членству в ЕС.

Government.ru Анна Брнабич

Брнабич заявила, что полноправное членство в ЕС остается стратегическим приоритетом правительства, подчеркнув, что Сербия продолжает работать над проведением комплексных реформ, особенно в области верховенства права.

Правительство Сербии уже предприняло несколько шагов по реформированию в этой области, подчеркнула Брнабич. Она отметила значимость формирования специального министерства по правам человека, меньшинств и социального диалога, а также рабочей группы по безопасности и защите журналистов.

Напомним, в пресс-службе Совета ЕС 8 декабря подтвердили, что новые главы в переговорах с Сербией о вступлении в ЕС не будут открыты до конца 2020 года, поскольку не было достигнуто необходимое согласие стран-членов.