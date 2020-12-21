Вашингтон, 21 декабря, 2020, 22:45 — ИА Регнум. По информации агентства Reuters, администрация президента США Дональда Трампа завершила формирование «черного списка» компаний, которые связываются с оборонными ведомствами Китая и России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Министр торговли Уилбур Росс сообщил журналистам, что список «поможет экспортерам проверять своих клиентов на предмет связи с военными» стратегических противников США.

В окончательном списке, который пока официально не опубликован, фигурируют 103 компаний и организаций. 58 из них связаны с военными Китая, 45 — с российскими военными.

Читайте также:Что выиграли США от торговой войны со всем миром?