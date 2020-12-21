Нижний Новгород, 21 декабря, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Сегодня, 21 декабря, 14 нижегородским врачам и волонтёрам были вручены Почетные знаки губернатора Нижегородской области «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции».

Government-nnov.ru Почётный знак губернатора Нижегородской области

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До конца текущего года Почётные знаки вручат ещё 86 нижегородцам, в целом награды удостоены 100 человек — 90 врачей и 10 волонтёров.

Кроме того, 22 волонтёрам вручены памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Такие же медали получат всего 170 добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Тюменской области врач-терапевт первого в стране ковидного госпиталя «Градостроитель» Мария Сафарова посмертно получила всероссийскую премию «Врач с большой буквы».

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