Москва, 21 декабря, 2020, 22:10 — ИА Регнум. Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) так и не дала вразумительного ответа на официальный запрос для прояснения ситуации вокруг блогера Алексея Навального, в результате доверие к ОЗХО становится все меньше, сообщается в заявлении МИД РФ, опубликованном 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Отмечено, что ОЗХО уже два с половиной месяца не может дать ясного ответа на российский запрос.

«1 октября Генеральному директору Технического секретариата ОЗХО Ф. Ариасу был направлен запрос на оказание нам технического содействия на основании пункта 38 (е) статьи VIII Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По прошествии двух с половиной месяцев вразумительный ответ на него так и не поступил», — уточняется в заявлении российского МИД.

Кроме того, Германия, Швеция и Франция в ходе этой скандальной ситуации проигнорировали свои обязательства, данные в рамках статьи VII КЗХО и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

«Обращению Российской Федерации к ОЗХО за техническим содействием предшествовали неоднократные отказы в надлежащем сотрудничестве со стороны Германии и вовлеченных ею в работу с биопробами А. Навального Франции и Швеции. Тем самым эти три страны фактически проигнорировали свои обязательства по оказанию России по линии правоохранительных органов и других специализированных структур правовой помощи, предусмотренные статьей VII КЗХО и Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Обращаясь за содействием к ОЗХО (переписку постпреда России и Гендиректора Организации публикуем), мы рассчитывали на совсем иную реакцию. Должного отклика не получили. Организация оказалась вновь «в заложниках» у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше», — подчеркивает МИД РФ.