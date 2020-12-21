Москва, 21 декабря, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский приветствовал включение в состав Госсовета руководителей парламентских фракций.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Это очень высокий уровень, так как этот орган стал конституционным, и это повышает авторитет лидеров парламентских фракций, демонстрирует демократизм нашего общества», — отметил Жириновский.

При этом он напомнил, что «некоторые парламентские партии голосовали против соответствующих поправок в Конституцию и сейчас, по сути, въезжают в Госсовет на чужом горбу, получая тот же статус, что и остальные».

"Так не годится. Поэтому хотелось бы внесли поправку: лидер парламентской партии, которая выступала против поправок в Конституцию и соответственно против включения Госсовета в текст Основного закона страны, может входить в состав Госсовета, но только в качестве младшего члена», — предложил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, против поправок к Конституции голосовали депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.