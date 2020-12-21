Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2020, 20:08 — ИА Регнум. Кадровые изменения произошли в правительстве Ростовской области, новый состав своим указом утвердил губернатор Василий Голубев, сообщили в пресс-службе главы региона 21 декабря.

Donland.ru Василий Голубев

В частности от занимаемых должностей в связи с истечением срока трудовых договоров освобождены министр транспорта Андрей Иванов, министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин и министр имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области Николай Толмачев.

Продлены контракты министру по физкультуре и спорту Самвелу Аракеляну, министру общего и профессионального образования Ларисе Балиной, руководителю представительства регионального правительства при Правительстве РФ — министру Игорю Бигвавому, министру культуры Анне Дмитриевой, министру труда и соцразвития Елене Елисеевой, министру по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Олегу Жеухину, министру строительства, архитектуры и территориального развития Сергею Куцу, министру экономического развития Максиму Папушенко, министру сельского хозяйства и продовольствия Константину Рачаловскому, министру природных ресурсов и экологии Михаилу Фишкину.

Губернатор назначил на пост министра промышленности и энергетики Андрея Савельева, который ранее занимал должность первого заместителя министра. Андрею Савельеву 50 лет, окончил Ростовский государственный университет, а также Северо-Кавказскую академию госслужбы. С2001 года занимал различные должности в региональном минпроме. В должности замминистра работал с 2007 года, первым заместителем руководителя регионального минпрома — с 2015 года.

Министерство транспорта возглавил 49-летний Владимир Окунев. Он работал на различных должностях в строительных и дорожно-транспортных организациях, с 2009 по 2011 годы был заместителем министра транспорта Ростовской области, с 2012 года занимал руководящие должности в областном государственном унитарном предприятии «РостовАвтоДор».

Министром цифрового развития, информационных технологий и связи области назначен Евгений Полуянов. Он работал в правительстве региона, с 2014 года был управляющим делами «Региональной корпорации развития», с 2017-го — заместителем гендиректора корпорации — директором южного IT-парка.

Министром имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области назначен 54-летний Евгений Осыченко, возглавлявший с 2011 года сначала юркомитет областной администрации, а затем, с 2014 года, правовое управление при губернаторе области.