Москва, 21 декабря, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Группа истребителей-перехватчиков МиГ-31 поставлена на боевое дежурство в Арктике, сообщил 21 декабря журналистам командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц.

Mil.ru Миг-31

Новая группа сверхзвуковых перехватчиков будет прикрывать арктический сектор зоны ответственности Тихоокеанского флота.

«Ещё одно важное событие, о котором стоит упомянуть, — это заступление с 1 декабря на боевое дежурство в Арктике группы самолетов МиГ-31 морской авиации флота», — сказал Сергей Авакянц.

По его словам, командование ТОФ чётко понимает значимость Арктического региона для России, «поэтому на аэродроме в Анадыре развернута соответствующая инфраструктура, которая позволит нести силам непрерывное дежурство по противовоздушной обороне».