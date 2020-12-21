Москва, 21 декабря, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию практически выполнено. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Послание практически полностью выполнено — 34 законопроекта принято (в третьем чтении), еще три принято в первом чтении, два законопроекта в ближайшее время должны быть рассмотрены и два до конца года — уже подготовлены правительством — будут внесены в Госдуму, то есть практически мы выполнили послание президента РФ», — заявил Жуков.

В целом, по его мнению, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, «сессия прошла плодотворно», принят федеральный бюджет на 2021−2023 годы, приняты законы, направленные на реализацию новых положений Конституции, и работа в этом направлении будет продолжена.