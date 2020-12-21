Санкт-Петербург, 21 декабря, 2020, 16:55 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала вакцинации от коронавирусной инфекции привилось еще 95 медицинских работников региона, которые трудятся в «красной зоне». Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По данным комитета по здравоохранению региона, 21 декабря в шести пунктах вакцинации региона продолжили прививать поступившим в регион препаратом «Спутник V». Пока прививки ставят людям из группы риска — в основном, это медики из «красных зон» ковидных стационаров.

«Все привитые чувствуют себя хорошо, в некоторых случаях наблюдается повышение температуры до трёх дней, иногда симптомы ОРВИ. Всё это в пределах нормы», — сообщила главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова.

Таким образом в регионе с начала вакцинации привилось 179 медицинских работников.

Ранее сообщалось, что в Ленобласть поставлено 1500 доз вакцины «Спутник V», ожидается ещё 124 до конца декабря.