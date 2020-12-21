Санкт-Петербург, 21 декабря, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о дополнительных выплатах работникам государственных медицинских организаций, обеспечивающим оказание медпомощи гражданам с коронавирусной инфекцией. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно новому документу, надбавки полагаются медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии. На выплаты смогут рассчитывать врачи, средний, младший и прочий персонал, а также водители скорой медицинской помощи.

Так, врачам скорой помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад полагается 1730 рублей за нормативную смену. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи — 865 рублей. Младшему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи — 660 рублей.

Водителям машин выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе занятые в организациях, предоставляющих транспортные услуги, при осуществлении медицинской эвакуации пациентов с COVID-19 — 395 рублей. Прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной помощи в стационарных условиях, скорой медицинской помощи — 107 рублей.

Врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим специализированную помощь в стационарных условиях — 2115 рублей. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной помощи в стационарных условиях — 1020 рублей. Младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной помощи в стационарных условиях — 630 рублей.