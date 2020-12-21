Москва, 21 декабря, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Изменения в научно-технической сфере, имеющие отношение к развитию вооружений, должны внимательно отслеживаться, а достигнутые успехи — это не повод «почивать на лаврах», заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

При этом Владимир Путин подчеркнул, что при всём спектре решаемых военным ведомством многочисленных задач первоочередной остаётся обеспечение обороноспособности страны.

«Скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить… внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием. Вот это чрезвычайно важная вещь. Нельзя ни в коем случае почивать на лаврах», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что это надо помнить всегда, даже при наличии у России уникальных новейших вооружений, например гиперзвукового оружия.

«Но мы с вами… должны отдавать себе отчёт в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить своё превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чём. Хочу, чтобы это было понятно для всех», — добавил Владимир Путин.

Президент напомнил народную мудрость о том, что недопустимо доводить ситуацию до того, чтобы «догонять и просить».

«А если нам снова не придётся догонять, то тогда и просить не нужно будет», — заключил Владимир Путин.