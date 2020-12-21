Ташкент, 4 февраля, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Передвижение железнодорожного и автомобильного движения через высокогорный перевал «Камчик» остановлено из-за схода снежных лавин, сообщил ИА REGNUM представитель МЧС Республики Узбекистан.

Henk Monster Лавина

По его словам, в частности, сход снежной лавины на 233-м километре автодороги А-373 «Ташкент-Ош» объемом до тысячи кубометров произошел 3 февраля, в других местах магистрали также наблюдались сходы лавин.

«Власти Узбекистана предпринимают меры по приему пассажиров и водителей автотранспорта, скопившегося перед перевалом, они обеспечены горячим питанием и водой, местами для отдыха», — отметил собеседник агентства.

По данным ведомства, в результате схода лавин жертв и разрушений не зафиксировано.

«Вместе с этим, состояние снежного покрова на снегосборах остается неустойчивым лавиноопасным», — отметили в ведомстве.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, что дорога, соединяющая Ферганскую долину с центром Узбекистана, проходит в горах на высоте свыше 2 тыс. метров, в том числе в туннелях под перевалами «Камчик» и «Резак». Прежде путь в Ташкент из областей Ферганской долины в зимнее время пролегал через Таджикистан. Дорога через перевал «Камчик» значительно сокращает путь, но зимой перевал часто закрывается из-за опасности схода снежных лавин, оползней и селей.