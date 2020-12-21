Санкт-Петербург, 21 декабря, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга на территории Ленинградской области и жители Ленинградской области на территории Санкт-Петербурга смогут без каких-либо дополнительных условий воспользоваться имеющимися у них льготами на проезд в общественном транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский трамвай

Это предусмотрено соглашением по перевозке жителей двух регионов на 2021−2023 годы, закон об утверждении которого подписал 21 декабря губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Ветераны труда, работники тыла, реабилитированные лица, пенсионеры и другие льготные категории граждан, проживающие на территории Ленинградской области, получают право на льготный проезд на Петербургском метрополитене, а также на 282 муниципальных автобусных маршрутах, 83 смежных межрегиональных автобусных маршрутах, 46 троллейбусных маршрутах, 42 трамвайных маршрутах Санкт-Петербурга.

«По предложению правительства Ленинградской области в перечень льготных категорий граждан — жителей области — включены учащиеся общеобразовательных организаций из многодетных и многодетных приемных семей», — отмечается в сообщении Смольного.

Соответственно, петербургские федеральные льготники, а также ветераны труда, труженики тыла, репрессированные лица и ряд других смогут воспользоваться льготными условиями проезда на 667 автобусных муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок в Ленинградской области.

Петербургские пенсионеры и предпенсионеры получают право на льготный проезд на 61 автобусном маршруте Ленинградской области.

Проезд пассажиров льготных категорий осуществляется на основании предъявления льготных проездных документов, выданных Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Расчеты по оплате поездок будут производиться на основании данных автоматизированного учета.