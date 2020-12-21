Сеул, 21 декабря, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Шесть из десяти жителей Сеула считают, что Южной Корее необходимо объединиться с КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Сеула.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведенного с 27 ноября по 4 декабря среди 2000 жителей Сеула в возрасте 19 — 69 лет, 67,6% опрошенных дали вышеуказанный ответ.

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в декабре прошлого года, показатель сократился на 6,6%. По половой принадлежности за необходимость объединения высказались 72,4% мужчин и 63% женщин.

Между тем 53,5% опрошенных считают, что никаких подвижек в межкорейских отношениях в ближайшие пять лет не произойдёт, противоположного мнения придерживаются 34,8% респондентов.

72,8% опрошенных сомневаются в том, что КНДР откажется от ядерного оружия, 45,4% — надеются на сотрудничество с КНДР, 28% — предлагают быть начеку.

58,1% выступают за поддержку проектов межкорейского обмена. Среди основных направлений сотрудничества жители Сеула отметили: экономику и промышленность (24%), культуру и социум (20,7%), здравоохранение (16,1%).

62% опрошенных также положительно оценивают желание правительства провести летние Олимпийские игры 2032 года совместно с Пхеньяном, 53,1% выступают за оказание гуманитарной помощи КНДР вне зависимости от политической обстановки.