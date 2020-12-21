Москва, 21 декабря, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» защищает и от нового штамма SARS-CoV-2, выявленного в Великобритании. Об этом 21 декабря заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутник V»

Эффективность российской вакцины обсуждалась на церемонии подписания меморандума о намерениях между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, РФПИ, «Р-Фарм» и компанией AstraZeneca.

«Он так же эффективен против нее, как и против существующих штаммов», — сказал Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря власти Великобритании сообщили о выявлении нового штамма коронавируса. Более 20 стран уже приостановили воздушное сообщение с Соединенным Королевством.

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