Санкт-Петербург, 21 декабря, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга ведёт проверку по факту группового конфликта на детской площадке, в результате которого несколько человек, в том числе 14-летняя школьница, получили травмы. В свою очередь органы СК России по Санкт-Петербургу поставили перед прокуратурой вопрос о принятии к своему производству материала доследственной проверки, ведь среди пострадавших есть несовершеннолетняя, а расследование преступлений в отношении детей относится к компетенции СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженная детская площадка

Как уточнили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 19 декабря в полицию Московского района поступило сразу несколько несколько сообщений о конфликтной ситуации на детской площадке во дворе дома 14 по Новоизмайловскому проспекту (Московский район Петербурга).

На место незамедлительно направились наряды полиции. В отдел для разбирательства были доставлены трое мужчин — участников инцидента. Вторая сторона конфликта, две женщины и мужчина, отправились в медучреждение для фиксации полученных травм.

«В связи с тем, что доставленным гражданам также потребовалось зафиксировать травмы, полученные в ходе конфликта, полицейские вызвали им скорую помощь. Позже из медучреждения в полицию поступили телефонограммы о полученных травмах каждого из участников инцидента», — уточнили в Главке.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины конфликта, а также роль каждого из его участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь следственными органами СКР по Санкт-Петербургу перед прокуратурой инициирован вопрос о принятии к своему производству материала доследственной проверки.

«В ходе проведения проверки будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Напомним, вечером 19 декабря на детской площадке дома 14 по Новоизмайловскому проспекту произошел конфликт между тремя взрослыми мужчинами и двумя девочками-подростками. По предварительной информации, драку предварял конфликт школьниц с женщиной, которой не понравилось, что подростки играют на детской площадке.

В результате конфликта пострадали 14-летняя девочка, а также пришедшие ей на помощь мать, отец, а также старшая сестра, которая и рассказала о случившемся в социальных сетях и привлекла к происшествию внимание общественности.